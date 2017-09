Sorghum, goed voor de koeien én goed voor de Brabantse grond

Tegenover Vliegbasis Volkel staat metershoog Afrikaans graan. Of eigenlijk hangt het. Want voor de Hollandse plensbui van twee weken geleden moest de sorghum het hoofd buigen. Een schande is dat niet, vindt boer Geert Hol: ,,Het is een proef hè. Of het echt iets wordt dat weten we niet.''

Hol (49) melkt tachtig koeien. Het is de bedoeling dat die dieren binnenkort sorghum gaan eten, naast mais en gras: ,,Als dit lukt dan hoef ik minder eiwitten bij te kopen. Dat is mijn gok.''

Naast veehouders kijken ook bodemkundigen en waterschappers met belangstelling toe. Sorghum kán goed zijn voor koeien maar is vooral een belofte voor droge zandgronden. Het gewas wortelt diep en zorgt zo voor bodemverbetering.

Goed voor de koeien, goed voor de grond, het lijkt niet op te kunnen met sorghum. ,,We weten alleen nog niet of we het hier goed kunnen telen en hoe dat dan moet", tempert Hol het enthousiasme. Hij wijst op zijn platgewaaide akker: ,,We moeten bijvoorbeeld nog iets vinden dat-ie voortaan recht blijft staan.''

Aan de proef werken veel instanties mee: van AgriFood Capital en ZLTO tot Agrifirm en DSV Zaden. Op de akker krijgt Hol hulp van compostbedrijf Van Berkel en loonwerker Rovers. En dan zijn er de wetenschappers van de landbouwuniversiteit en het Louis Bolk Instituut. Zij hebben een eigen proefveldje.

Op 19 oktober vertelt Hol over zijn test tijdens de bijeenkomst 'Pionieren in de AgriFood Proeftuin' in Wanroij.