Speeltuin De Wiebert nu ook voor rolstoelers toegankelijk

UDEN - Speeltuin De Wiebert in Uden is nu volledig toegankelijk voor rolstoelen. Elk kind kan meespelen. Zaterdag werd de vernieuwde speeltuin geopend door wethouder Maarten Prinssen.

,,Het is de mooiste opening die ik mee kan maken", zegt Prinssen. ,,Ik ben in deze buurt geboren en mocht als kind hier spelen. Ook toen waren er ouders die in de gaten hielden of alles wel goed ging. Iedereen mocht hier spelen, maar vanaf vandaag kan écht ieder kind meedoen", sprak Prinssen.

Er werd een jaar aan gewerkt, maar De Wiebert is nu dan ook volledig rolstoeltoegankelijk, inclusief asfaltpaden. Er zijn speciale speeltoestellen voor kinderen met een beperking bij gekomen, die bereikbaar zijn via de paden en verhoogde vlonders. Het bestuur nam dit initiatief en schraapte er 85.000 euro voor bij elkaar.

Quote Dit is echt een samenspeel­tuin geworden. Ilse van der Put, Speeltuinbende

Ilse van der Put van de Speeltuinbende, een initiatief van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), is superenthousiast. ,,Dit is echt een samenspeeltuin geworden. Kijk, je ziet overal kinderen, op elk speeltoestel. Dit is een plek waar alle kinderen elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen. Dat is voor iedereen goed."

Van der Put wijst naar de paden: ,,Wat is nou een pad? Het is een enorme investering waar je ook speeltoestellen voor had kunnen kopen. De Wiebert heeft het lef gehad om het zo te doen en nu wordt de speeltuin nog intensiever bezocht."