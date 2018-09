Stroomstoring in het centrum van Uden

Opgezette wisent Shogun doet nu gemeente­huis Uden aan

11:34 UDEN - De opgezette wisentstier 'Shogun’ uit natuurgebied De Maashorst is vanaf vrijdag 21 september te zien in het gemeentehuis van Uden. Het enorme beest is tot en met 20 november te zien als onderdeel van een tour door de regio.