UDEN - Volgend jaar krijgt Uden de eerste struikelstenen ter nagedachtenis aan de Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord maar vanaf nu is heel veel informatie al digitaal te vinden op de speciale website struikelstenen-uden.jimdo.com. Er is ook een Facebookpagina.

Beide informatiekanalen zijn opgezet door de werkgroep Struikelstenen Uden. In 2019 krijgt Uden vier struikelstenen voor Joodse inwoners die in de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd en in een concentratiekamp vermoord. De messing steentjes, die officieel Stolpersteine heten, zijn voor Antoinetta van Zwanenbergh-Wijnhausen, David van Zwanenbergh, Judith van Zwanenbergh-van Leeuwen en Helena Seijffers. Alle vier werden vermoord in Sobibor.

Vergetelheid

Omdat de werkgroep meer wil doen met alle informatie die het inmiddels heeft verzameld over deze en andere Joodse Udenaren, is er een website gemaakt. ,,Maar vooral om de Joods Udense geschiedenis, die óók deel uitmaakt van de lokale geschiedenis, uit de vergetelheid te halen", zegt Erna de Klein, oprichter en lid van de werkgroep Struikelstenen Uden.

Stolpersteine zijn gedenktekens voor alle slachtoffers van het nazi-bewind, dus mensen die in de oorlog vervolgd en vermoord zijn. Het is een project waar de Duitse beeldhouwer-kunstenaar Gunter Demnig (1947, Berlijn) in 1996 mee is begonnen. Hij brengt de gedenktekens aan op trottoirs voor de huizen van mensen die door de nazi’s verdreven of gedeporteerd zijn.

Demnig noemt het Stolpersteine omdat je erover struikelt met je hoofd en met je hart, en omdat je moet buigen om de tekst te kunnen lezen. In de messing plaatjes, van tien bij tien centimeter, staan naam, geboortedatum, deportatiedatum en datum en plaats van overlijden gestanst. Begin 2018 lagen er maar liefst 65.000 stuikelstenen in 620 steden en dorpen. Over Nederland verspreid liggen er inmiddels circa 1.500 van deze kleine gedenktekens.

Foto's

Op de website van Struikelstenen Uden staan verhalen over onder andere Judith en David van Zwanenbergh en hun dochter Betty. Dat verhaal is opgeschreven door Hans Stronkhorst en Mireille van der Slagt-Stronkhorst, de kleinzoon en achterkleindochter van Judith en David van Zwanenbergh. Zij maken ook deel uit van de werkgroep.