StukTV, met Giel uit Uden, zorgt voor opschudding bij Dinoland: 'Laat dit geen voorbeeld zijn'

Kunstenares Marga 'heel verdrietig': kunstwerk op basisschool Uden als 'oud vuil weggedaan'

14:52 UDEN - Kunstenares Marga Jansen is er heel verdrietig om. Ze mist het kunstwerk 'Schatkist' dat ze had gemaakt voor basisschool De Petteflet in Uden, vroeger de Jan Bluyssenschool genoemd. Haar kunstwerk is nergens meer in die school te bekennen, hoewel dat was afgesproken.