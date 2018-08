Sunshine Group neemt De Waard Tenten over

De Sunshine Group is een internationaal actieve Nederlandse onderneming die al met drie kampeermerken op de Europese de markt actief is. De bekendste daarvan is Alpenkreuzer (vouwwagens), gevolgd door Doréma (voortenten) en Glampinglodges (lodgetenten voor de recreatiesector).

Veel fans

Tot 2001 werden de stormvaste tenten van De Waard in Uden geproduceerd. Tegenwoordig gebeurt dat in Tsjechië en vindt de verkoop plaats vanuit de 'brandstore' in Heerde. Die valt ook onder de overname, net als het atelier en de business-to-business-afdeling van Vrijbuiter in Roden en de bijbehorende productiefaciliteiten.