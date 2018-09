'Supermarkt Weltevreden was voor ons als familie'

Werken bij Weltevreden was een groot feest, zo lijkt het als Joke Goossens, Monique de Wit, Ruud van Moorsel en Piet Bressers samen herinneringen ophalen. Van Moorsel: ,,Elke avond na sluitingstijd en na het opruimen dronken en we samen een pilsje. Soms wel meer dan een. Maar de volgende ochtend stonden we weer allemaal paraat, ook als je de avond ervoor lang had doorgehaald. We voelden ons samen verantwoordelijk voor de winkel. Weltevreden was voor ons één grote familie."