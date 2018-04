Supermarktoorlog in Uden gaat vrolijk verder met strijd rond Aldi

Het begon bij Karel en Maria Donkers met schapen en kersen

12 april VOLKEL - Maria Verwijst was kersen aan het plukken toen Karel Donkers ruim zestig jaar geleden langsliep met schapen. Het was een ontmoeting om nooit te vergeten. ,,Liefde op het eerste gezicht", zo zegt het koppel, dat donderdag 60 jaar getrouwd was. Ze gaven elkaar op 11 april 1958 voor de wet het ja-woord. Elf dagen later deden ze dat voor de kerk.