Sushi-restaurant Tanuki uit Oss opent nieuwe zaak in Uden

Hooyin Pang heeft in Oss al bijna tien jaar een Japans restaurant Tanuki en een aparte sushi bezorgdienst. ,,We waren al een tijdje aan het rondkijken naar een plek voor een nieuwe zaak", vertelt Pang. ,,In Uden zien we wel mogelijkheden." Pang weet dat Uden al twee sushi-restaurants heeft. ,,Maar ons concept is toch anders", denkt hij.