Sushi-restaurant Uden haalt 220.000 euro op met crowdfunding

Rente

Dat lukte afgelopen weekeinde in nog geen 36 uur. Ongeveer de helft van het geld komt van mensen uit Uden en omstreken, de rest van overige investeerders uit het land. Die moesten minimaal 250 euro inleggen en krijgen daar in vier jaar tijd 8 procent rente over.

Tsar, net als zijn tante al jaren werkzaam in de horeca, gaat nu full speed door met de inrichting van de zaak. Half december, in elk geval voor de feestdagen, hoopt hij Umaizo (Japans voor 'het is lekker') te kunnen openen. Het is een Japans sushi en grill-restaurant volgens de bekende all you can eat-formule.