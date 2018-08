Traumaheli in Volkel vliegt veel vaker door hitte-ongelukken

4 vragen en antwoorden over de traumahelikopter



1. Wanneer wordt een traumahelikopter opgeroepen?

Als een helikopter de plek des onheils beter kan bereiken of als er specialistische zorg nodig is die niet in ieder ziekenhuis geboden wordt. De traumaheli’s vliegen 270 kilometer per uur en bewegen daarmee een stuk sneller dan een ambulance. Bovendien kan een traumaheli landen op plekken die voor een ambulance moeilijk bereikbaar is. De traumahelikopter wordt daarom ingezet als een ambulance niet binnen vijftien minuten bij een patiënt kan zijn.



2. Hoe veel traumahelikopters zijn er in Nederland?

Vier. Ze staan in Rotterdam, Amsterdam, Groningen en vliegbasis Volkel. Officieel heten de traumahelikopters Lifeliners en Lifeliner 3 is primair in touw in de provincies Gelderland, grote delen van Brabant en Limburg, een hoekje van Utrecht en het grensgebied met Duitsland.

Als een van de heli’s van de post is, nemen de andere hun gebied waar. Zo komt het dat deze traumahelikopter nu ook regelmatig in het met toeristen drukbevolkte Zeeland als de ambulances ter plaatse assistentie nodig hebben. Volkel ligt het dichtst bij Zeeland na Rotterdam.



3. Hoe veel mensen werken er in zo’n Lifeliner?

Drie. Traumahelikopters worden bemenst door een ‘mobiel medisch team’: een piloot, een verpleegkundige en een arts, anesthesioloog of traumatoloog. De hulpverleners werken bij een academisch ziekenhuis. De verpleegkundige en arts van Lifeliner 3 zijn in dienst van het RadboudUMC. Overigens is de piloot in dienst van de ANWB en is die bond ook eigenaar van de helikopters.



4. Worden patiënten altijd met de traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht?

Nee, dat gebeurt weinig. De meeste mensen die worden geholpen door het team van de Lifeliner gaan daarna met een ambulance naar een ziekenhuis. In een ambulance is meer werkruimte en een ziekenauto kan gemakkelijker stoppen als dat nodig is. Slechts een op de tien wordt met de helikopter vervoerd.