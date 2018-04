Twaalf zeldzame hondenpups geboren in Zie-Zoo Volkel

Fors meer klachten over geluids­over­last van festival UDNZ

24 april UDEN - Twaalf Udenaren hebben afgelopen zaterdag bij de gemeente geklaagd over geluidsoverlast van festival UDNZ in het Bevrijdingspark. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Naar een oorzaak van de toename is het gissen.