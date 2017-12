Twee personenauto's rijden tegen bomen in Uden

Ondernemers uit Meierijstad gaan Kickboksen voor het goede doel: 'Néé, het is geen kickboksgala'

1 december BOERDONK - Antoon Donkers, organisator van de Buffelrun in Boerdonk, heeft weer wat leuks bedacht. Zaterdag 18 augustus 2018, in het weekend van de Buffelrun, is er in Boerdonk een nieuw kickboksevenement: de Meierijstad Fight Cancer Night.