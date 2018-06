Uden krijgt in 2019 eigen editie van TEDx sprekersplatform

Kartrekker in Uden is het oud-raadslid Asli Bolat die geïnspireerd raakte nadat ze zelf deelnam aan een TEDx event in Azie. Ze ging aan de slag met de licentieaanvraag en in overleg met het sprekersplatform TEDx om te kijken of er ook een editie in Uden plaats zou kunnen vinden. ,,Daar komt een hoop bij kijken, een waslijst aan richtlijnen en voorwaarden. Maar het is gelukt", lacht Asli Bolat.