Uden plant extra groen bij op- en afritten en geluidswallen A50

Sprookjes­ach­tig speelbos aan de rand van Udense Maashorst krijgt vorm

9:34 UDEN - Het lijkt wel de Efteling of een scene uit Lord of the Rings. De manshoge kop - half in het zand- met oren om in weg te kruipen, is het pronkstuk van het nieuwe speelbos dat Uden aan het aanleggen is. Het speelpark ligt aan de Corsicanerweg (een zandpad van de Bosdreef), midden in het groen.