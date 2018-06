Uden-Zuid doet beroep op politiek voor kleiner bouwplan Sesterpark

Na maanden wachten kon de actiegroep Behoud Sesterpark donderdagavond eindelijk het pak proteststemmen overhandigen aan de Udense politiek. De boodschap is bekend: het park bij de entree van Uden-Zuid moet groen blijven en mag niet volgebouwd worden met zo'n 60 huizen en 100 parkeerplaatsen.

Piketpaaltjes

Woordvoerder Richard Hoop schetste in een gloedvol betoog de geschiedenis van het park. Tot 2013 ging dat in goed overleg met de gemeente, vorig jaar kwam de kink in de kabel toen bleek dat Uden links en rechts van de huidige Plus-supermarkt huizen wil gaan bouwen. Een enquête in de wijk wees uit dat 97 procent daar fel op tegen is maar de huidige coalitie houdt, in navolging van het vorige politiek verbond, vast aan het bouwplan.

,,Door dit in het coalitieakkoord op te nemen heeft de gemeente de piketpaaltjes wel erg hard in de grond geslagen", vond Hoop. Hij maakte duidelijk dat zijn actiegroep woningbouw op die plek niet per se afwijst als het maar minder groen kost en op een kleiner stuk grond is.

De door de gemeente aangelegde kruidentuin, het trapveldje en wandelpaden zouden moeten blijven en binnen de resterende open ruimte zou dan gebouwd kunnen worden. ,,Misschien wel appartementen, als het maar past binnen het park", zei hij.

Hoeveel wel?

De politiek probeerde hem vervolgens te ontlokken hoeveel huizen de actiegroep wel toelaatbaar vindt, maar daar liet Hoop zich niet over uit. Wethouder Maarten Prinssen maakte vervolgens duidelijk dat de gemeente bezig is met het ontwikkelen van een nieuw plan. Hij heeft ook al met de actiegroep gesproken.

Dit najaar komt het uiteindelijke plan in de gemeenteraad. Richard Hoop vond dat een gemiste kans: ,,Waarom zitten we niet samen aan tafel", vroeg hij aan de wethouder. ,,Dit is toch weer een eenzijdige actie van de gemeente." Wethouder Prinssen: ,,Nee hoor, jullie wensen zijn meegenomen. En ik heb toegezegd dat we hierin samen met de omgeving zullen optrekken."

Aansluitend overhandigde Hoop een doos met 1100 enquêteformulieren, een groen boeketje en een voetbal aan commissievoorzitter Ellen Alofs.