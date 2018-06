Udenaar houdt agenten voor de gek met nepgordels aan driewieler om geen helm te hoeven dragen

Udense Femke Hagen de nieuwe president van Ladies’ Circle Nederland: 'Het zijn allemaal krachtige, sterke vrouwen'

16:30 UDEN - Femke Hagen (43) uit Uden is afgelopen weekeinde in Delft geïnstalleerd als president van Ladies’ Circle Nederland. ,,Het was echt heel speciaal, maar ik werd ook wel wat verlegen van alle lieve reacties die ik kreeg”, vertelt de Udense die lid is van Ladies’ Circle 41 De Leijgraaf (regio Oss-Uden-Veghel).