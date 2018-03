Udenaar Kevin van Lanen zoekt op tv naar zijn biologische ouders: 'Ik ben een verkaasde Roemeen'

De jongen is zelf op tweejarige leeftijd geadopteerd door een stel uit Uden; zijn biologische moeder en vermoedelijk ook vader komen uit Roemenië. Naar hen is hij op dit moment naarstig op zoek, samen met de makers van het tv-programma Spoorloos. ,,Mijn oma hielp me om die stap naar de tv te zetten, omdat ik toch wel nieuwsgierig ben naar wie mijn ouders zijn. De mensen van Spoorloos belden mij een week na mijn verzoek om mee te mogen doen al op. Supersnel", vertelt Kevin enthousiast. Hoe dat kan? ,,Ik voel me bij het onderwerp 'adoptie' heel erg betrokken, wil mijn zoektocht graag met iedereen delen. Samen met twee van mijn beste vrienden, Rachele Van Der Velden en Nick Harms, die achter de camera staan maak ik filmpjes over adoptie die we op Youtube plaatsen. Adopteren gaat niet alleen maar goed, het kan ook tot problemen leiden. Ik wil een eerlijk, realistisch verhaal vertellen. Ik heb zelf alleen maar positieve gevolgen ondervonden van mijn adoptie, daarom wil ik graag een voorbeeld zijn voor andere adoptiekinderen."