Udens College fleurt op met 'New Yorkse' streetart van oud-Udenaar

Huiszoe­king in Uden in actie tegen witwassen: twee aanhoudin­gen en beslag gelegd op luxe chalet

13:22 UDEN - Twee mensen zijn maandagochtend in Uden aangehouden in een actie tegen witwassen. De politie doorzocht in de Muziekwijk een huis in verband met de integrale actie en stuitte ook op een gloednieuw luxe vakantiechalet op een camping en op een in een schuur opgeslagen auto. Er is beslag gelegd op het chalet, de auto is direct meegenomen.