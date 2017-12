Udense is 'overal bang' door stalking van ex, man krijgt werkstraf

DEN BOSCH/UDEN - Een 55-jarige Eindhovenaar heeft in juli van dit jaar zijn ex-vriendin 'belaagd' door haar een groot aantal vervelende berichtjes te sturen en stiekem haar woning binnen te gaan. Dat stelde politierechter S. Hermans dinsdagmiddag in Den Bosch.

De man maakte zich in zijn eigen stad in 2015 ook al schuldig aan 'stalking'. Hij liep dit jaar nog in een proeftijd. De rechter besloot daarom dat de man alsnog een werkstraf van 60 uur uit moest voeren. Hermans legde bovendien een twee jaar durend reclasseringstoezicht op. Als de Eindhovenaar weer in de fout zou gaan, moest hij twee maanden lang in de gevangenis doorbrengen. Hij mocht ook geen contact meer met het slachtoffer zoeken.

Het bleef dinsdagmiddag onduidelijk waarom de verdachte zijn ex begon te belagen: hij leek niet op een typische stalker die het niet kon verkroppen dat zijn relatie over was. ,,We hadden al langer ruzie", vertelde de man zelf. ,,Ze vond dat ik met mijn vrienden moest breken en ander werk moest zoeken."