Udense oud-wethouder Marcel Delhez nieuwe burgemeester Veldhoven

VVD'er Delhez (51), een geboren Bredanaar, is momenteel burgemeester van Noord-Beveland, een kleine gemeente van zo'n 7000 inwoners in Zeeland. Hij bekleedt die functie sinds mei 2015. Daarvoor was hij wethouder in Uden, waar hij ook opgroeide. Zijn vader was militair en gestationeerd op vliegbasis Volkel.

In de periode dat hij wethouder was in Uden rondde hij een opleiding Master Public Management aan de Universiteit van Tilburg. Daarvoor studeerde hij communicatie en woonde hij in Eindhoven.

Pijn in hart

In een eerste reactie laat Delhez weten Noord-Beveland met pijn in het hart te verlaten. Maar: ,,Veldhoven geeft mij met zijn sociaal-economische context een hele mooie nieuwe uitdaging. Een uitdaging die ik niet voorbij kon en wilde laten gaan. Ik kijk dan ook uit naar de kennismaking met de inwoners, de vele verenigingen en bedrijven van Veldhoven”.

Quote Het is in grootte vergelijk­baar met Uden. Marcel Delhez, nieuwe burgemeester van Veldhoven

Dat deed de nieuwe burgemeester dan ook meteen. Na de raadsvergadering sprak hij alle raadsleden plus zo'n veertig toegestroomde Veldhovenaren toe vanuit Theater de Schalm. Daar liet hij weten dat Veldhoven bij hem past. ,,Het is in grootte vergelijkbaar met Uden. Groot genoeg voor alle voorzieningen met een goed ambtelijk apparaat. Maar klein genoeg om inwoners nog persoonlijk te kennen."