Udense recreatieondernemer van BillyBird aast op de Galderse Meren bij Breda

De populaire recreatieplas, die op een drukke zomerse dag zo een paar duizend bezoekers trekt, staat al jaren in de picture bij recreatie-ondernemers. Begin 2016 meldde zich een serieuze partij waar de gemeente nog altijd mee in gesprek is. Deze initiatiefnemer wil op de Galderse Meren een beachclub, wakeboardbaan en duikcentrum beginnen. Het is wachten op een haalbaarheidsonderzoek, gericht op de ruimtelijke inpassing van bebouwing, ontsluiting, parkeren en natuurbescherming. Een gemeentewoordvoerder: ,,Op korte termijn komt de initiatiefnemer zijn businessplan presenteren.''

Directeur Ton Derks (57) van BillyBird wacht de uitkomst van dat businessplan niet af. Hij heeft op zijn beurt de lokale politiek benaderd om naar zijn plannen te kijken. BillyBird omvat Park Hemelrijk en Park Drakenrijk, gelegen bij twee voormalige zandwinplassen in de omgeving van Volkel (Uden). Derks: ,,Ik ken de Galderse Meren goed. Er is altijd interesse geweest van onze kant. Het is een prachtige plek om een park te beginnen. Maar de politiek wilde er toen geen hek omheen hebben. Het is nu nieuwe ronde nieuwe kansen en mogelijkheden. We hopen dat de Galderse Meren in een nieuw coalitieakkoord wordt opgenomen.''

Derks: ,,Voor ons zou dit een mooie regionale voorziening zijn. We gaan uit van een zonering binnen het park, met een rust- en een druktezone. Waar het hek dan komt te staan, moeten we nader bespreken.'' Derks wil samenwerken met recreatiebedrijven en hotels in de omgeving. ,,De natuur willen we gaan versterken. Waarom moet de Galderse Meren voor de gemeenschap geld kosten?'', wijst hij op de drukke dagen met inzet van materieel en mensen.

