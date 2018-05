Udense Trap-In voelt als een warm bad

UDEN - In Den Bosch is het Jazz in Duketown, in Nistelrode de Pinksterfeesten en in Uden is het de Trap-In die onlosmakelijk verbonden is met Pinksteren. Voor de 43ste keer bracht de organisatie met het fietsevenement jong en oud in beweging en zorgde ze voor mooie ontmoetingen.