Udense verleidster Temptation Island VIPS: 'Mijn tactiek is Brabantse gezelligheid, lullen en dronken voeren'

Doe ik wel mee of doe ik niet mee? Die vraag stelde danseres Merel uit Uden zich meerdere malen toen ze was gevraagd om mee te doen als verleidster aan Temptation Island. "Ik twijfelde eigenlijk wel vanwege de risico's die eraan vast hingen. Ik werk als danseres in de entertainment industrie en je kunt bij Temptation Island er ook minder goed uitkomen dan hoe je erin bent gegaan. En daarnaast zullen veel mensen commentaar op je leveren. Daar zaten mijn twijfels, maar ik besloot toch om een castingfilmpje te sturen en mocht vervolgens op gesprek komen", vertelt ze. Maar de Udense besefte ook heel goed dat een deelname positieve gevolgen kon hebben: "Meedoen aan Temptation Island kan ook als opstapje werken. Ik wil graag in de entertainment industrie blijven werken als danseres en dit levert me ook naamsbekendheid op."

Mexico

De casting dag pakte goed uit voor de Brabantse en drie dagen voor de opnames begonnen hoorde ze dat ze mee mocht naar Mexico. Snel ging ze nog even naar de nagelstyliste om haar nagels te laten doen en naar de kapper, maar echt veel tijd om zich goed te prepareren was er niet. "Onder de zonnebank ging ik toch al en wat betreft mijn lijn heb ik wel geluk", vertelt ze.

In Noord-Amerika kwam de Udense er pas erachter dat ze meedeed aan de VIP editie, al was het tijdens de confrontatie nog altijd niet helemaal duidelijk voor haar. "Heel eerlijk gezegd viel dat kwartje pas heel laat. Niels en Rosanna kende ik wel van een eerder seizoen, maar ik had niet gelijk zoiets van oh dat zijn VIPS. Ruud en Rowena kende ik helemaal niet, want Utopia had ik nog nooit gezien. En Donny Roelvink had ik heel eerlijk gezegd niet eens herkend", blikt ze met een lach terug. Pas toen iemand zei dat hij het broertje van Dave Roelvink was, ging er bij mij een belletje rinkelen."

Quote Heel eerlijk gezegd viel dat kwartje pas heel laat dat het om een VIP-edi­tie ging. Merel

Tactiek

Doordat ze niet wist welke koppels er zouden meedoen, kon ze zich ook nauwelijks voorbereiden. "Ik ben er heel nuchter ingestapt en zou daar wel zien hoe het ging lopen. In het dagelijks leven ben ik geen type die gaat zitten stoken in een goede relatie. Dat doe je normaal gesproken niet. Wat dat betreft ben ik heel slecht gecast en ik zou ook nooit meedoen als ik een relatie zou hebben. Maar ja 'alles kan kapot', is als verleidster bij Temptation Island natuurlijk wel de bedoeling. Ik heb vooral gekeken naar wat er vanuit de mannen zelf zou komen. En vervolgens met een beetje Brabantse gezelligheid geprobeerd om hun vertrouwen te winnen en het op de vriendschappelijke manier aangepakt. Eigenlijk gewoon lullen op z'n Brabants en ze een beetje dronken proberen te voeren."

Volledig scherm Temptation Island VIPS. © Freddy Koh

Of haar tactiek ook succesvol is geweest, mag de Udense danseres niet zeggen. Wat ze wel wil verklappen, is dat ze ook haar dansmoves heeft gebruikt. "Ze hadden me niet voor niets gevraagd om mee te doen als danseres toch? Dus ik heb wel gedanst in Mexico inderdaad." De Brabantse is regelmatig in videoclips als danseres te zien en kan ook vuurspuwen. De bedoeling was dat ze dit ook in de promovideo van Temptation Island zou doen, maar in Mexico was alleen spiritus beschikbaar. "Dat leek me geen goed idee", zegt ze met een knipoog. "Als ze het eerder hadden gezegd, had ik mijn eigen spullen kunnen meenemen."

Quote Met een beetje Brabantse gezellig­heid heb ik geprobeerd om hun vertrouwen te winnen en het op de vriend­schap­pe­lij­ke manier aangepakt. Merel Adriana Johanna

Reacties

Vrienden en familie vonden het typisch iets voor Merel om mee te doen aan Temptation Island, maar ze adviseerden haar wel voorzichtig te zijn. "Ze hadden me al vaker gezegd dat ik me moest opgeven, maar ze hebben me ook wel gewaarschuwd van kijk uit weet waar je aan begint. Maar eigenlijk heeft iedereen het gesupport en gestimuleerd. Ik vond het echt een top ervaring en zou het iedereen aanraden om mee te doen. Spijt heb ik nog geen moment gehad."

Of die spijt nog gaat komen als ze een stortvloed aan kritiek over haar heen krijgt als de afleveringen online staan, valt nog te bezien. Vooralsnog maakt ze zich weinig zorgen over reacties van kijkers. "Ik ben wel wat gewend vanuit mijn werk als danseres en ik kom uit een dorpje. Commentaar hebben mensen toch wel. Dat is niks nieuws. Zelfs als er niks is, weten ze wel iets te vinden om over te lullen. Ik denk niet dat ik er veel last van ga hebben, want ik sta wel sterk in mijn schoenen. Maar helemaal koud laten zal het me ook zeker niet, want je gaat toch nadenken over waarom mensen bepaalde dingen over je zeggen. Het zal best even pittig zijn."

Spanning

De Brabantse hoopt dat iedereen gaat kijken, maar veel verklappen mag ze nog niet. "Het is de eerste VIP editie en het gaat ontzettend spannend worden. Het is ook net een tikkeltje anders dan eerdere seizoenen wat het nog spannender zal maken."