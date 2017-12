Uit container halen van weggegooid eten is ook diefstal, zegt rechter, maar hij legt geen straf op

DEN BOSCH/UDEN - ,,Als ik hier straf voor krijg, kan ik de spullen net zo goed uit de winkel halen. Dan is het tenminste niet over de datum." Een 25-jarige man zonder vaste woonplaats snapt er niks van dat hij zich donderdag voor de rechter moest verantwoorden, nadat hij in augustus dit jaar een paar tassen met weggegooide waar uit een vuilniscontainer viste bij supermarkt Emté in Uden.

De man klom samen met een 36-jarige kompaan 's nachts over een hek om bij de container te komen. Beide woonden in die tijd in een kraakpand in Uden en hadden geen inkomen. ,,En een mens moet toch eten. Ik kan moeilijk aan een boom gaan knagen", verdedigde de jongste inklimmer zijn daad. De oudste liet tijdens de rechtszaak verstek gaan.

Op videobeelden van een bewakingscamera werd het duo nadien herkend. In feite hadden de twee een inbraak gepleegd, oordeelde justitie. ,,Natuurlijk zie ik ook wel dat dit iets anders is dan een echte inbraak. Daarom eis ik geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf", sprak de officier van justitie. Ze eiste 40 uur werkstraf voor de oudste 'dief' en 50 voor de jongste. Die was namelijk al eens eerder veroordeeld voor diefstal.