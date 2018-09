Veel grotere groep Uden heeft geen snel internet, ook 73 bedrijven

Slechts de stappen en gedachten vullen de stilte van de nacht tijdens de Samenloop in Uden

23 september UDEN - Het is stil in het sportpark. En dat terwijl er toch een paar honderd mensen op de been zijn. Ze zetten hun stappen, letterlijk stap voor stap, op het rondje door het park. 580 meter vol met gedachten. Of juist niets, gewoon een leeg hoofd, juist even de gedachten helemaal stil en luisteren naar de passen van jezelf, of van die ander naast je.