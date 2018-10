Verbrande sieraden gevonden langs voetpad in Uden

'Supermarkt Weltevre­den was voor ons als familie'

30 september UDEN - ,,Ik heb in mijn leven maar twee grote fouten begaan. De ene was de eerste keer dat ik trouwde, de ander is weggaan bij Weltevreden", onderstreept Bressers. 28 jaar na het verdwijnen van supermarkt Weltevreden in Uden kan Piet Bressers er nog om treuren. En met hem anderen. Tijd voor een reünie.