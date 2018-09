Verdachte ook al eens opgepakt voor maken selfies op vliegbasis Volkel

VOLKEL - Een van de mannen die donderdag werd opgepakt in verband met het plannen van een grote aanslag in Nederland, zou Waïl el A. zijn. Deze man werd vorig jaar aangehouden op de militaire vliegbasis in Volkel, waar hij selfies maakte met een F-16 op de achtergrond.

Dat meldt de Telegraaf.

In mei meldde het Openbaar Ministerie dat op de vliegbasis in Volkel een man werd aangehouden. Hij was daar aan het werk en viel op bij de aanwezige marechaussee, mogelijk omdat hij tijdens het werk foto's maakte van hemzelf met een F-16. Daarop werd de man aangehouden.

De man had een strafblad omdat hij een poging had ondernomen om naar Syrië af te reizen. Daarvoor werd hij in 2016 veroordeeld tot twee jaar cel. Toch mocht de man na twee nachten in de gevangenis alweer naar huis.

Verklaring Goed Gedrag

De aanhouding deed een storm van kritiek opwaaien. Zo wilden militaire vakbonden een verplichte verklaring van goed gedrag voor al het externe personeel dat op de vliegbasis werkt.

Minister Jeanine Hennis van Defensie liet bijna twee maanden na het incident weten dat er fouten waren gemaakt bij het toelaten van de veroordeelde Syriëganger. Alle procedures moesten daarom grondig tegen het licht gehouden worden.

Ziekmelding