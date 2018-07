Vermoedelijk brandstichting, eigenaar afgebrande kermisattractie Encounter in Uden doet aangifte

Kersenpluk Heische Hoeve gestopt, Rotary Uden haalt 8600 euro op

5 juli UDEN/LOOSBROEK - Het is te heet en dus is Rotary Uden per direct gestopt met de zogenaamde zelfkersenpluk op de boomgaard van de Heische Hoeve in Loosbroek. Door de aanhoudende warmte zijn de kersen overrijp geworden en niet meer verkoopbaar.