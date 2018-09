Vijfduizend kaarsjes bij samenloop voor hoop Uden.

Gezond en genieten

Dirk van der Leest, 35 jaar en sportleraar op het vmbo vertelde over de leukemie die hij overwon. ,,Ik was 20 jaar toen ik hoorde dat ik acute leukemie had. Per direct woon je in ziekenhuis. Stamceltransplantatie van een onbekende donor zorgde ervoor dat ik nu hier ben. De ziekte heeft me wel gemaakt wie ik nu ben. Bewust leven, genieten van kleine dingen, dat is belangrijk. Ik ben getrouwd, heb drie jonge kinderen. Ik hoop dat jullie ook allemaal genieten, van de wind, regen, de kaarsen, de verbondenheid met elkaar.” Hen gaf een wijze les mee: ,,Een gezond mens heeft wel duizend wensen. Een ziek mens maar een.”