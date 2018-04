Vijfjarig bestaan permacultuurtuin D'n Hof van de Toekomst in Uden

Bestuurder rijdt door na botsing met vrachtauto in Volkel

20 april VOLKEL - De politie is vrijdag op zoek naar de bestuurder van een personenauto die rond 8.15 uur tegen een vrachtauto is aangereden. De bestuurder voegde in ter hoogte van een verdrijvingsvlak, en botste daarbij tegen de vrachtwagen aan. Dat gebeurde op de A50, in de buurt van Volkel.