Vmbo-afdeling Udens College trekt meer leerlingen, in tijden van krimp

Teleurstelling bij tegenstanders Food Court in Uden over uitspraak Raad van State

14:20 UDEN - Mensen die zich verzet hebben tegen de bouw van het veelbesproken Food Court in Uden zijn teleurgesteld dat het plan doorgaat. De Raad van State heeft de meeste bezwaren die ertegen waren ingediend van tafel geveegd. Daardoor staat niets de bouw meer in de weg, tot vreugde van de gemeente Uden. Alle juridische mogelijkheden voor tegenstanders zijn uitgeput. ,,Ik blijf het heel jammer vinden, het proces zoals dat gelopen is", reageert kunstenares Genoveef Lukassen uit Uden. Zij haalde in 2016 met een online protestpetitie bijna driehonderd handtekeningen op tegen de bouw van het Food Court. De stapel proteststemmen overhandigde ze aan de Udense burgemeester Henk Hellegers. ,,Dit plan past niet bij natuurgebied De Maashorst dat er vlak bij ligt."