Voor heel even profvoetballer bij Voetbalclinic met Ruben Schaken in Volkel

Met de bal aan de voet dribbelt Tommy Toet tussen een rits pionnen door. Aan het einde van de oefening legt hij de bal nog een keer goed om hem strak in het doel te schieten. Een grote glimlach verschijnt op het gezicht van de zevenjarige Udenaar. Trots loopt hij met de bal aan voet terug om weer achteraan te sluiten.

Allereerste clinic

Toet was een van de veertig kinderen die dinsdag naar RKSV Volkel waren gekomen voor een voetbalclinic van oud-profvoetballer Ruben Schaken. Ruim twee uur lang doceerde de voormalig rechtsbuiten van onder meer Feyenoord en het Nederlands elftal samen met andere (oud-)profs als Willy Overtoom (AZ en Heracles) en Tom Beugelsdijk (ADO Den Haag) allerlei verschillende oefeningen. Van afwerken tot dribbelen en van een loopoefening tot partijspelletje.

,,Het is de allereerste keer dat we de clinic geven", zegt Schaken aan de rand van het veld. De komende tijd trekt hij met zijn voetbalschool door het hele land. Het doel: kinderen een leuke middag bezorgen en als het even kan iets leren. ,,Het is moeilijk om ze in een paar uur echt beter te maken, maar we geven zeker tips mee die ze bij hun eigen club kunnen toepassen."

De aanwezigheid van bekende voetballers was voor Tommy een van de redenen om zich in te schrijven. Het talent van UDI'19 vertrekt volgend seizoen naar Vitesse en kan naar eigen zeggen nog wel wat goede raad gebruiken. ,,Ze hebben me verteld hoe ik de bal het beste kan aannemen en op wat voor manier ik moet vrijlopen."

Iets verderop komt Joost van Lankvelt hijgend aangelopen nadat hij net een partijspel heeft gewonnen. Volgens de 13-jarige voetballer is deze training wel iets anders dan de trainingen bij zijn eigen club, RKSV Odiliapeel. ,,We doen hier meer verschillende oefeningen dan normaal. Bij Odiliapeel trainen we op twee gewone goals, hier heb je de nieuwste snufjes." Hij doelt onder meer op een soort diagonale trampoline. De bal springt terug in het veld als die er tegenaan geschoten wordt.

Echt wat leren

De verdediger luistert aandachtig als Schaken iets uitlegt. ,,Van hem kun je echt wat leren", zegt hij als de oud-profvoetballer klaar is met zijn verhaal. Hij wil weten hoe hij harder leert verdedigen zonder een overtreding te maken. Afgelopen zaterdag veroorzaakte hij een onnodige strafschop toen zijn team al met 4-0 voor stond. ,,Die slimmigheidjes moet ik onder de knie krijgen."

Aan het einde van de middag is er in de kantine een persconferentie. Terwijl ADO-verdediger Beugelsdijk plaatsneemt achter de een tafel mogen de kinderen vragen op hem afvuren. ,,Ik ben niet meer zo belangrijk omdat ik geen profvoetballer meer ben", zegt Schaken met een knipoog. ,,Maar Beugelsdijk vinden ze hartstikke interessant omdat hij nog elke week op televisie is."