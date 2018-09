Vraag is niet óf de sirene afgaat in theater Markant, maar wanneer...

Als het maar hard gaat op de schaats, dat is het belang­rijkst voor Bibi

4 september UDEN - Voor de talentvolle Bibi Arts is schaatsen haar leven. Of dat nu shorttrack of op de langebaan is, maakt haar niet uit. Een keuze wil de Udense voorlopig nog niet maken. Bibi Arts heeft een luxeprobleem: als ze aan het shorttracken is, verlangt ze naar het langebaanschaatsen en als ze op de langebaan haar rondjes maakt, voelt ze de drang naar shorttrack opkomen. Haar voordeel: ze is succesvol in beide disciplines en weet het tot nu toe prima te combineren.