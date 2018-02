Vrachtwagen kantelt in Uden, straat bezaaid met afval

Bakkers Uden en omstreken vieren eeuwfeest vereniging: 'De bakkerijwereld laat ons niet los'

30 januari UDEN - Hij gaat met een hoorn op de foto, Frank Boonaerts (72) uit Uden. ,,Die hadden de bakkers vroeger om te laten weten dat het brood klaar was." Hoewel hij gepensioneerd bakker is, laat de bakkerijwereld Boonaerts niet los. De Udenaar heeft heel zijn leven als bakker gewerkt, het bakken ging over van vader op zoon. Een van de kamers in zijn woning staat geheel in het teken van meel, water en gist. Zijn bureau ligt vol met boeken, ordners en mappen.