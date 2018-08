Vrouw zwaargewond geraakt bij Buffelrun

De organisatie laat weten dat de schans volgend jaar niet meer in de huidige vorm terugkomt in het parcours. Antoon Donkers van de organisatie: ,,Uiteraard zijn we erg geschrokken en hopen we dat het snel beter met haar gaat. De schans was goedgekeurd, maar het is wel belangrijk dat mensen goed de instructies volgen. Wat hier precies gebeurd is onderzoeken we. We merkten zaterdag wel dat veel mensen wat onbevangener van de schans gingen dan vorig jaar en moeilijker de instructies volgden. Dat in combinatie met een nieuw, wat gladder zeil leidde waarschijnlijk tot meer incidenten. We waren al in overleg om de schans te sluiten, toen dit gebeurde."