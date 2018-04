,,Het was een moeilijke afweging maar we kunnen niet het risico lopen dat onze eindexamenkandidaten last hebben van de bouw", zegt Maurice Doggen, afdelingsdirecteur vwo bovenbouw. Aanvankelijk was nog het idee dat de aannemer rekening zou houden met de tijden van de eindexamens die van 14 tot en met 29 mei duren. ,,Maar een bouwproces kan geen stilstand hebben", zegt Doggen. ,,Bovendien bleek uit de planning dat in die periode er een grote bouwkraan staat. Dat betekent draaien, lossen, piepen, kortom veel overlast."