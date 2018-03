Woningbrand in Uden mogelijk aangestoken, veel rookontwikkeling

Sneue foto's, holle frases: zijn ver­kie­zings­af­fi­ches nog van deze tijd?

10 maart DEN BOSCH - Laat meteen duidelijk zijn: het is vaak een treurige aangelegenheid op die verkiezingsborden. Sneue foto's: 'die man lijkt toch net een keukenverkoper'. En holle frases: 'Niet kwatsen maar doen' of 'Niet wegkijken maar aanpakken'. BD ging op pad met drie gerenommeerde reclamemakers uit regio met de vraag of die politieke posterplakkerij nog wel van deze tijd is?