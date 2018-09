Zestien dagen cel voor drankdiefstallen Uden

Medewerkers van de supermarkt zagen de man op 12 mei door de Jumbo lopen. Hij droeg een blauwe sporttas bij zich en liep naar het schap met flessen drank. Hij stopte één fles port in zijn tas en wilde er toen vandoor gaan. Het winkelpersoneel herkende de verdachte echter, omdat hij de vorig dag ook aanwezig was in de Jumbo toen er een fles port werd ontvreemd.

Grote schulden

Agenten arresteerden de Pool, die meteen beide diefstallen bekende. De verdachte zou grote schulden hebben, al had hij toen nog wel betaald werk in Nederland. In 2015 was de man ook al eens veroordeeld voor vier winkeldiefstallen.