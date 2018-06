Ziekenhuis Bernhoven sluit 2017 af met een plus van 2,3 miljoen euro

Je laatste rustplaats in de natuur

10:39 Praat u er wel eens over waar u later begraven wilt worden? Misschien niet echt een luchtig onderwerp, zo aan het begin van de week. Maar het aantal mensen dat er bij leven mee bezig is, stijgt. Praten over de dood en alles wat daaromheen hangt, is in deze tijd minder beladen.