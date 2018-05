Zonder 'D'n Beuk' wordt het een dooie boel in Odiliapeel

Vader Ronny Vermeiren nam 12,5 jaar geleden café en zalencomplex De Beukenhof in Odiliapeel over van Hans van der Rijt. Dat werd zaterdagavond gevierd samen met zijn familie en heel Odiliapeel mocht mee feesten. Want het is één grote familie daar in 'D'n Beuk', zoals Peelse mensen hun stamcafé noemen.

Ronny Vermeiren gaf vrij snel na de overname het stokje over aan zoon Robby. Die wordt daarbij geholpen door zijn zus Daisy. Dat was behoorlijk spannend, want ze waren pas 22 en 20 jaar oud toen ze deze uitdaging aangingen. ,,Ik ben electromonteur maar heb altijd bijbaantjes in de horeca gehad. Dat vond ik zo leuk dat ik er mijn beroep van heb gemaakt. Uiteraard dankzij en met hulp van mijn vader", vertelt Vermeiren. ,,Hé Robby", klinkt het steeds. De uitbater wordt aan de lopende band gefeliciteerd. Sommigen hoeven het glaasje bubbels niet.

,,Liever een biertje", lacht Aswin Noijen. Hij is stamgast en komt elke donderdag en zondagavond buurten. ,,Als ik vijftig word op 16 november geef ik hier mijn feest ook", weet hij al. ,,Het is gewoon een kei mooie kroeg en heel gezellig. Ik kom hier ook als trainer met mijn jongens van het voetbalelftal. Zowel oud als jong voelt zich hier thuis. Dankzij D'n Beuk blijft Odiliapeel levend. En ik weet dat het niet altijd gemakkelijk is. De jeugd stelt hoge eisen tegenwoordig. Maar Robby snapt het. Met de kermis en Carnaval bijvoorbeeld, pakt hij groot uit. Hij doet er alles voor."

Het café en de zalen waren een dik half jaar gesloten voordat de familie Vermeiren het overnam van Hans van der Rijt. ,,Dan kom je erachter wat je mist", weten Antoon Toonen en zijn vrouw Angèle. ,,Zonder café wordt het een dooie boel in een dorp, kijk maar naar Volkel. Daarom moet je er zuinig op zijn en het in ere houden."

Rona van Lankveld (25) kom hier al sinds haar veertiende. ,,Voor een colaatje en de gezelligheid. Ik ben nog van de tijd dat je op je zestiende een biertje mocht", lacht ze. ,,Het is zo lekker dichtbij huis en ik kan hier alleen binnenlopen. Er zijn genoeg bekenden." Willie Wijnen is al dertig jaar stamgast. ,,Ik ging even shag halen", noemde ik het vroeger. De Beukenhof is het hart van de Peel waar iedereen elkaar kent."

