Dieren krijgen menselijke trekjes voor de lens van fotograaf Vincent Lagrange

Top of flopDe expositie Between Us van de Belgische fotograaf Vincent Lagrange bestaat uit dierenportretten waarin de kunstenaar de menselijkheid van dieren wil vastleggen. De serie foto's is te zien in MPV Gallery in Oisterwijk. Chris Korsten vroeg bezoekers wat ze ervan vonden.