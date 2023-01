Het is lekker druk op de tweedehands kledingbeurs: ‘Iedereen doet het tegenwoordig’

DINTELOORD - Het is lekker druk op de tweedekans kledingbeurs van het koor Nederpop aan de Dintel in het Dorpshuis. ,,Dat is het eigenlijk altijd al, maar nu is de drempel minder hoog.”

Voorzitter Linda Engels weet dat de kledingbeurs altijd al goed loopt. Het koor houdt één beurs in de winter, en één in de zomer, tijdens de braderie. ,,Maar we merken wel dat mensen het nu harder nodig hebben, nu het financieel voor veel mensen lastig is. De drempel is lager: tegenwoordig koopt iedereen tweedehands kleding.”

De lange tafels in het Dorpshuis liggen vol met kleding. Jassen voor vijf euro, blouses voor 2,50 en (spijker)broeken voor 3 euro. ,,Drie keer niks”, lacht Nel Gebuis van het koor. ,,Maar zo willen we het ook. Het moet voor iedereen leuk blijven.”

Quote Onze kasten zijn straks weer opgeruimd en hopelijk doen we er weer iemand een plezier mee Linda Engels, Nederpop aan de Dintel

De kleding komt uit de kasten van de koorleden. ,,We hebben ook weleens kleding gevraagd uit heel Dinteloord”, vertelt Engels. ,,Maar dat werd veel te veel. Hele stapels lagen er, zo onoverzichtelijk. Zo is het goed. Onze kasten zijn straks weer opgeruimd en hopelijk doen we er weer iemand een plezier mee.”

Christel van Haastert loopt met haar dochter Elin langs de tafels. Elin heeft al wat uitgezocht. ,,Een trui voor mezelf, een paardrijbroek voor mijn zusje en een pakje voor mijn nichtje. Maat 68, kijk eens wat schattig.” Voor Van Haastert is tweedehands kleding shoppen een gewoonte. ,,Vroeger woonde ik in Voorschoten, daar had je ook zo’n tweedehands kledingbeurs. En ik koop vaak kleding op Marktplaats.”

Nieuwe leden

Voor het koor betekent de beurs extra inkomen, wat gebruikt wordt voor nieuwe kleding, muziek of muziekstandaards. Een extra voordeel van de kledingbeurs is dat het ook zomaar nieuwe leden kan opleveren. ,,We proberen altijd nieuwe leden te charteren”, lacht Engels. Bij Nederpop aan de Dintel staat gezelligheid voorop, vertelt ze. ,,Ná de repetities hebben we het altijd heel leuk. En 42 leden is netjes, maar het mag altijd meer. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.”