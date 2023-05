Veel mensen hebben vandaag (soms ongewild) een vrije dag: dit kun je doen in Brabant

Smaakpapil­len van fijnproe­vers volop gekieteld tijdens Bergse ProefMei: ‘Verder kijken dan ansjovis’

ProefMei draait traditioneel om de drie A's. Asperges, aardbeien en ansjovis. Maar de kans is groot dat die ziltige visjes de Oosterschelde ook dit jaar niet weten te vinden. ,,We moeten ons niet blindstaren op de ansjovis, deze regio heeft zoveel meer te bieden”, zegt chef-kok René Vermeulen.