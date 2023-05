Waarom ‘kluizenaar’ Arjen Lucassen (Ayreon) uit Oudemolen tóch weer een band oprichtte

Geen kans om in te kakken bij BZB in Loosbroek: ‘Het wordt het meest speciale Alle Remmen Los Festival tot nu toe’

Om hun zilveren jubileum op te luisteren organiseerde BZB (Band Zonder Banaan) in 2018 de eerste editie van het Alle Remmen Los Festival in Loosbroek. De vierde editie is op 17 en 18 mei. „De meest speciale tot nu toe”, benadrukt zanger Fred van Dijk (51).