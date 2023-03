8 redenen om uit te gaan: Anne Neuteboom, Willie Wartaal, Henry Rollins

Wat gaan we doen dit weekend? Deze mooie activiteiten in en rondom West-Brabant wil je niet missen. Voor drukke doeners en stille genieters.

Volledig scherm © Annemieke van der Togt

1. Anne Neuteboom

CABARET Anne Neuteboom, die in 2013 afstudeerde aan de Koningstheateracademie voor cabaret en kleinkunst in Den Bosch, grossiert in prijzen en nominaties. Zo won ze in 2015 de jury- en publieksprijs van Cabaretfestival Cameretten in Rotterdam. In haar derde soloprogramma toont ze treffend en gedurfd de dubbelheid die in ons allen schuilgaat.

Anne Neuteboom met Effe Niet Met Je Mening: 16 maart (20.15 uur) in De Nobelaer, Etten-Leur.

Volledig scherm © Brabants Museum Oud Oosterhout

2. Brabants Museum Oud-Oosterhout

MUSEUM Wil je zien hoe mensen tussen 1900 en 1960 hier in Brabant leefden? Dat kan in dit museum in Oud-Oosterhout, dankzij een woonkamer met bedstede, maar er zijn ook inkijkjes in een Roomse hoek, burgemeesterskamer, drukkerij uit 1916 en een schooltje. Buiten is er een miniaturenpark met 250 items, een Vlaamse schuur, een droogloods, ruimtes met verzamelingen en tot straatorgel omgebouwd dansorgel.

Brabants Museum Oud-Oosterhout, Bredaseweg 129 Oosterhout. Open van 11.00 – 17.00 uur (maandag gesloten). Elke tweede en laatste zondag van de maand is de drukker aanwezig.

Volledig scherm © Sinan Seyhan

3. Willie Wartaal

CABARET De mannen van De Jeugd van Tegenwoordig worden ouder. Nu deed rapper Willie Wartaal altijd al veel andere zaken ernaast (presenteren, acteren, dj’en), Moederdag is zijn eerste solotheatershow. Een show vol gevoelige materie. Veel draait om zijn moeilijke jeugd, hij werd opgevoed door een drugsverslaafde moeder, en de levenslessen die hij daar uiteindelijk voor zichzelf uithaalde. Klinkt zwaar. Dat is niet alles, want er is ook genoeg ruimte voor grappige verhalen over zijn leven en muziek.

Willie Wartaal met Moederdag: 15 maart (20.15 uur) in De Kring, Roosendaal.

Volledig scherm © Wim Lanser

4. The African Mamas

MUZIEK Er was destijds veel ophef over het in 1986 verschenen album Graceland van Paul Simon. In een periode vol politieke turbulentie doorbrak Simon daarmee de apartheidstaboe. Tijden veranderen. Nu overheerst de waardering voor de muziek die hij toen samen met Afrikanen naar een hoger plan deed tilde. The African Mamas creëren er nu - dankzij prachtige stemmen, diepe emoties en ontembare vitaliteit - een show mee die eer doet aan de Soweto-sound.

The African Mamas met Graceland The Concert: 16 maart (20.00 uur) in De Maagd, Bergen op Zoom, 19 maart (15.00 uur) De Bussel, Oosterhout.

5. Henry Rollins

SPOKEN WORD Hij was in de 80’s zanger van hardcore punkband Black Flag, daarna van zijn eigen Rollins Band. Maar hij deed meer; speelde in films, had een radioprogramma, een tv-show, schreef boeken en runde een eigen platenlabel. Nu verkondigt hij zijn mening in spoken-word-shows die minstens evenveel rock-‘n-roll bevatten als zijn hardcoreband toen.

Henry Rollins met Good To See You: 13 maart (20.00 uur) in 013, Tilburg.

Volledig scherm © Peter Lodder

6. Nederlands Blazers Ensemble

MUZIEK Erik Satie was als componist een vleesgeworden experiment. Hij hield zich aan weinig regels. Collega-componist Debussy verweet hem dat de vorm ontbrak in zijn composities, Satie reageerde met een stuk geschreven ‘in de vorm van een peer’. Daar maakte dit ensemble een wervelende voorstelling rond.

Nederlands Blazers Ensemble met Concert In De Vorm Van Een Peer: 14 maart (20.30 uur) in Chassé Theater, Breda.

Volledig scherm © Niall Fennessy

7. The Kilkennys

MUZIEK Traditionele Ierse muziek met een twist. Vier vrienden uit Kilkenny met een passie om met muziek pubs op stelten te zetten. Ook ver buiten Ierland. Zoals Breda, bijna op St. Patrick’s Day (twee dagen later), om alvast die nationale feestdag en de beschermheilige te herdenken. Uitbundigheid, te vieren in groene kleding, met een glas whisky of een biertje.

The Kilkennys: 15 maart (20.30 uur) in Mezz, Breda.

8. How About Rita

MUZIEK Vintage vocal jazz. Muziek uit het repertoire van Louis Armstrong, Judy Garland of Peggy Lee, maar ook met songs uit de musical- en theaterwereld. Het credo van dit vanuit Breda opererende kwartet: ‘Vrolijk, swingend en altijd dansbaar’. Zangeres Angela ‘Rita’ van Rijthoven vormt op haar gekronkelde hakken het stralende middelpunt.

Liever in de Kluiz dan Thuiz met How About Rita: 15 maart (20.30 uur) in De Bussel, Oosterhout.