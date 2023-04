De naam, de gerechten en de koks: Oncle Jean ademt Frankrijk

Parkrun Waterak­kers, elke zaterdag­och­tend een rondje om de plas: ‘In principe gaat het altijd door’

BREDA/TETERINGEN - Vaste dag, vast tijdstip, vaste afstand; het concept van parkrun is in beton gegoten. Wekelijks op zaterdagochtend om 9 uur gaan wandelaars en hardlopers over de hele wereld van start om een route van 5 kilometer af te leggen. Vanaf 1 april ook in Breda.