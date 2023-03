Oosterhoutse kunstenaar verbindt zijn publiek live met Lagos: ‘We geven het podium uit handen’

Raad van 11 klaar voor serie Bonte Avonden: ‘We zijn er in Bavel echt weer aan toe’

BAVEL - Het podium staat, de lampen hangen en er is goed gerepeteerd. De zeventien leden van de Bavelse raad van elf verzorgen vanaf vrijdagavond weer de Bonte Avonden. Dit keer niet in de zaal van de vertrouwde Tussenpauz, maar in de tot theater omgetoverde sporthal De Huif.