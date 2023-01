Helmonds kamerkoor zet jubileumjaar nostalgisch in: kwaliteit en sfeer gaan hand in hand

Smartpho­nes in de ban bij dansfeest in club Fifth: ‘Ik durf ’m niet uit m’n broekzak te halen!’

EINDHOVEN - Bijna 400 bezoekers gingen zaterdagavond ouderwets uit hun dak in club Fifth aan de Gasfabriek in Eindhoven. Alle remmen konden los, want afleiding door de smartphone was er niet. Die mocht immers niet mee naar binnen. ‘Oldskool gegevens delen met pen en papier’.

6 november