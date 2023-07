Uittip: Landelijke Open Imkerijdagen 2023

indebuurt.nl Vakantie­tip: het Jacob Oppenhei­mer­park wordt deze zomer een buurtcam­ping

Organisatie De Buurtcamping tovert sinds 2013 parken door heel Nederland om tot een camping voor de buurt. Deze zomer gebeurt dat voor het eerst in Eindhoven. Het Jacob Oppenheimerpark in Strijp verandert in augustus in een echte camping met alles erop en eraan.